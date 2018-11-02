"Рай начал думать, как вступить в НАТО": офицер США потроллил Путина за слова о ядерном ударе

Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке высмеял слова Владимира Путина о ядерном ударе / Reuters

Капитан 1-го ранга военно-морских сил США в отставке, бывший начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах потроллил президента Российской Федерации Владимира Путина из-за его заявления о попадании россиян в рай в случае ядерного удара по РФ.

Как только глава России объявил, что все граждане РФ окажутся в раю, "рай сразу начал думать, как вступить в НАТО", рассказал эксперт "Обозревателю".

"Пока что это риторика, но я считаю, что мы имеем дело с невменяемым человеком. Путин тяжело болен", — заявил собеседник.

Напомним, Владимир Путин во время заседания клуба "Валдай" в Сочи заявил, что те, кто применит ядерное оружие против России, "просто сдохнут", а россияне после атаки "попадут в рай".