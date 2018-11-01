"Я выжил": Сенцов рассказал о состоянии своего здоровья

Заключенный Олег Сенцов / 89.fsin.su

Украинский режиссер Олег Сенцов, который отбывает незаконное заключение в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России, в письме к правозащитнику сообщил, что после окончания голодовки чувствует себя лучше.

"Только что пришло письмо от Олега, которое сильно порадовало", - написал на своей странице в Facebook российский правозащитник Николай Щур.

Он также процитировал письмо Сенцова от 29 октября.

"Сам я чувствую себя лучше, чем месяц назад, намного. Анализы, конечно, еще не хорошие, но уже и не плохие, как раньше. Капать тоже в конце прошлой недели перестали, наконец-то. Теперь, в основном, диета, наблюдения и так, таблетки по мелочам. Так что не беспокойтесь там особо - я выжил", - написал Сенцов.

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Отметим, что недавно в Государственном департаменте США вновь призвали власти Российской Федерации освободить незаконно заключенного Сенцова и других украинских политических заключенных.

"Мы поздравляем Олега Сенцова с получением престижной европейской премии имени Сахарова, названной в честь российского диссидента, который в советские времена серьезно пострадал", - заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о том, что Сенцов ежедневно находится под наблюдением врачей, а жалоб на здоровье с его стороны якобы нет.