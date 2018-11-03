В Москве у знакомого "архангельского террориста" нашли бомбу — СМИ

В Москве у подростка, знакомого с "архангельским террористом", нашли бомбу, узнали журналисты / 32.mvd.ru

В столице Российской Федерации Москве правоохранители в квартире семьи 14-летнего мальчика, который был знаком с террористом, устроившим взрыв в здании Федеральной службы безопасности в Архангельске, нашли самодельное взрывное устройство.

Бомбу обнаружили на ул. Свободы, подросток задержан, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"…следователи изъяли электронные носители и гаджеты, которыми пользовался подросток", — добавил собеседник агентства.

По его данным, в отношении задержанного начато дело по ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и по ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств) уголовного кодекса РФ.

Ранее стало известно, что утром 31 октября в Архангельске прогремел взрыв в здании управления ФСБ по Архангельской области, погиб один человек, а три — пострадали. По предварительным данным, в результате взрыва погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. СМИ писали, что теракт устроил студент местного политехнического колледжа Михаил.