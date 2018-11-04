Недовольного гостя тайского кафе приготовили и скормили вегетарианцам

Нож (иллюстрация) / Michael Blank via flickr.com

В одном из ресторанов в столице Таиланда Бангкоке посетителей-вегетарианцев накормили блюдом с человеческим мясом.

После того как гости пожаловались в полицию, правоохранители выяснили, что останки принадлежат 61-летнему местному жителю по имени Прасит Инпат, посещавшему заведение незадолго до исчезновения, пишет Newsweek.

Оказалось, Прасит Инпат был постоянным посетителем кафе. У него случился конфликт с хозяином заведения, в ходе которого Инпат был убит. Владелец кафе решил скрыть следы преступления, пустив своего обидчика на блюда.

Убийца пустился в бега.

Ранее сообщалось, что в селе Старое Сляково (Агрызский район, Республика Татарстан) женщина убила своего супруга, после чего удобрила его останками огород.