Россия депортирует в Украину снайпера боевиков "ДНР"

Максим Шадров / "Одноклассники"/М.Шадров

В Нижнем Новгороде задержан гражданин Украины Максим Шадров, которого готовятся выслать на родину.

Как пишет на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"), в Украине ему, вероятно, будут "рады", поскольку Шадров разыскивается за сепаратизм.

Отмечается, что задержанный воевал на Донбассе на стороне боевиков – был снайпером в незаконном вооруженном формировании "Русь". Согласно информации базы "Миротворец", в рядах боевиков он был известен по кличке "Макс Одесса".

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Решение о депортации принял Лукочновский суд Нижегородского района. При этом пособник боевиков пытался доказать, что ему в Украине угрожают, но суд его обращение проигнорировал.

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Отметим, что ранее Шадров уже попадал в международный скандал. В 2011 году ливийские повстанцы в Триполи захватили 28 граждан стран СНГ, заявив, что задержанные (преимущественно граждане Украины) – наемные убийцы, воевавшие на стороне режима Каддафи.

Среди арестованных были Шадровы. По версии ливийской стороны, отец вербовал диверсантов, его сын Максим был снайпером, а супруга Ольга ему помогала.

Максим Шадров тогда рассказывал, что не является наемником, а в Ливию приехал работать поваром в одной из гостиниц, здесь же его супруга подрабатывет официанткой.

При содействии МИДа Украины весной 2012 года Шадрова младшего с супругой вернули на родину. Александр Шадров (отец) на допросах признал свою вину в вербовке и подготовке диверсантов, и был приговорен Ливийским военным судом к пожизненному заключению.

В апреле 2014 года Шадров принимал участие в захвате Славянска, здесь был ранен. После выздоровления воевал под Донецком. Затем выехал в Россию, где и находился до нынешнего времени.