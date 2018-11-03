"Уклон в папизм" и "госпереворот" в Киеве: в Госдуме закатили истерику из-за соглашения Украины с Варфоломеем

Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом, подписанное президентом Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем, обозначает уход Константинопольского патриархата из лона православной традиции, заявил глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"Правовой статус господина Порошенко довольно условен, поскольку он является продуктом государственного переворота. Что же касается Варфоломея, то это явное свидетельство того, что он всё больше уклоняется в папизм и считает себя не только духовным, но и светским руководителем, пытаясь представить себя Папой Римским. Но Ватикан — это государство, а Фанар — маленький квартал, за пределами которого гражданин Турции Варфоломей не может даже носить священные облачения. Поэтому, мне кажется, эти претензии необоснованные, гипертрофированные и всё больше обозначают уход Константинопольского патриархата из лона православной традиции", — подчеркнул он в комментарии rt.com.

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Ранее предстоятель УПЦ Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет рассказал о сроках объединительного собора украинских церквей.

Напомним, 17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).