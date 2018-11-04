Томос об автокефалии: в РПЦ Порошенко обвинили в нарушении Конституции

Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей

Заместитель главы синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил о том, что подписание президентом Украины Петром Порошенко соглашения о сотрудничестве с Вселенским патриархом Варфоломеем нарушает основы конституционного строя Украины.

"Странно, конечно, что диалог о церковном устройстве в Украине Константинопольский патриарх ведет не с теми, кто правомочен в подобных вопросах, а с представителями светской власти. Это очевидное нарушение основ конституционного строя украинского государства", - подчеркнул он в комментарии "Интерфаксу".

При этом протоиерей Балашов предположил, что "желание господина Порошенко приобрести дополнительные электоральные ресурсы перевешивает все нормы права". По его словам, труднее понять, какими мотивами руководствуется при этом Константинополь.

Ранее в УПЦ МП заявили о том, что предстоятель УПЦ Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет и предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий не смогут участвовать в выборах главы объединенной церкви.

Читайте также"УПЦ МП больше нет": Константинополь сделал громкое заявление о Томосе

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.

Напомним, 17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).