Иранский генерал ответил на угрозу Трампа в стиле "Игры престолов"

4 ноября 2018, 19:31

На пост Трампа, оформленный в стиле "Игры престолов", генерал ответил так же оформленным фото.

Касем Сулеймани
Касем Сулеймани / farsnews.com

Иранский генерал Касем Сулеймани, командующий элитным спецподразделением Вооруженных сил Ирана, разместил в своем "Инстаграм" свое изображение, стилизованное под постер сериала "Игра престолов".

Так генерал заочно ответил президенту США Дональду Трампу, снабдившему свое недавнее сообщение в "Твиттере" о возобновлении санкций против Ирана стилизованным под тот же фильм постером.

2 ноября Трамп опубликовал в своем "Твиттер" пост о грядущих санкциях против Ирана. Имелась в ней и надпись "Санкции близко", вызывающая ассоциации с фразой из названного сериала "Зима близко"; прикрепленное к посту изображение было стилизовано под игру престолов.

На пост Трампа генерал Сулеймани отреагировал фразой "I will stand against you" ("Я выступлю против тебя").

ترامپ قمارباز؛ من حریف تو هستم #Sanctions | #iran | #?? ‌‌ ‌‌ شما برای ما خط و نشان می‌کشید؟ ایران را نمی‌خواهد، نیروهای مسلح ایران را نمی‌خواهد؛ من حریف شما هستم، نیروی قدس حریف شماست. بدانید هیچ شبی نیست که ما بخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما می‌گویم آقای ترامپ قمارباز! بدان در آنجایی که فکر نمی‌کنی، ما در نزدیک شما هستیم. در هر کجا که تصور نمیکنید ما در کنار شما هستیم. ما ملت شهادت هستیم، ما ملت امام حسین(علیه‌السلام) هستیم. بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم. بیا! ما منتظریم؛ ما مرد این میدان برای شما هستیم. شما می‌دانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما، این جنگ را شما شروع می‌کنید اما پایانش را ما ترسیم می‌کنیم. بنابراین نباید به ملت ایران اهانت بکنید، نباید به رئیس جمهور ما اهانت بکنید، باید بدانید که چه می‌گویید. از پیشینیان خودتان بپرسید. از تجربه‌ی آنها بهره ببرید. یقینا در داخل آمریکا کسانی هستند و موسسات مطالعاتی فراوانی هستند که اینها را مطالعه می‌کنند، به او گوشزد می‌کنند و به او یادآوری می‌کنند. ۹۷/۵/۴

Публикация от Ghasem Soleimany|قاسم سلیمانی (@soleimany_ir)

Напомним, спецпредставитель США по Ирану Брайн Хук заявил о том, что финансовая помощь Евросоюза, предоставленная правительству Ирана, является "неправильным сигналом в неподходящий момент".

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санкции США Иран Игра Престолов Дональд Трамп Касем Сулеймани
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