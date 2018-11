Иранский генерал ответил на угрозу Трампа в стиле "Игры престолов"

Касем Сулеймани / farsnews.com

Иранский генерал Касем Сулеймани, командующий элитным спецподразделением Вооруженных сил Ирана, разместил в своем "Инстаграм" свое изображение, стилизованное под постер сериала "Игра престолов".

Так генерал заочно ответил президенту США Дональду Трампу, снабдившему свое недавнее сообщение в "Твиттере" о возобновлении санкций против Ирана стилизованным под тот же фильм постером.

2 ноября Трамп опубликовал в своем "Твиттер" пост о грядущих санкциях против Ирана. Имелась в ней и надпись "Санкции близко", вызывающая ассоциации с фразой из названного сериала "Зима близко"; прикрепленное к посту изображение было стилизовано под игру престолов.

На пост Трампа генерал Сулеймани отреагировал фразой "I will stand against you" ("Я выступлю против тебя").

Напомним, спецпредставитель США по Ирану Брайн Хук заявил о том, что финансовая помощь Евросоюза, предоставленная правительству Ирана, является "неправильным сигналом в неподходящий момент".