В Ростове-на-Дону неожиданно утонул мост

4 ноября 2018, 20:55

При инциденте никто не пострадал.

Кладбище в Ростове-на-Дону
Ростов временно остался без моста / andrewrostov.livejournal.com

В российском Ростове-на-Дону в воскресенье, 4 ноября, около 17:00 затонул понтонный мост.

Инцидент произошел из-за того, что центральная часть моста начала проседать и вода постепенно заполняла сооружение. В итоге два пролета моста оказались под водой, сообщает местный портал Donday.

Хотя в результате инцидента пострадавших не было, однако теперь из одной части города в другую нормально переправиться невозможно - горожан через реку перевозят спасатели.

Читайте такжеВозле Крымского моста в Керчи нашли мощную бомбу"Для перевозки людей с острова задействованы пять плавсредств... Перевезено более 200 человек. Ожидается прибытие инженерной техники для подъема затонувших секций моста", - заявляют в региональном управлении МЧС РФ.

Кроме того, спасатели откачивают воду с понтонов.

Напомним, ранее в России нашли причину обрушения пролета Крымского моста.

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Россия мост Ростов-на-Дону понтон
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