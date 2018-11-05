Оккупанты оценили план экс-главы ГПУ по возврату Крыма за "триллионы"

Крым / Reuters

Депутат Госдумы РФ от оккупированного Крыма Михаил Шеремет прокомментировал предложение экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна стребовать с России "триллионы" компенсаций для возврата на них аннексированного полуострова.

"Мы видим, что в Украине появилось очень много талантливых фантастов. Правда, фантасты сумасшедшие, потому как здравому человеку не придет такое в голову. Реализовать это нереально, ни в нынешних условиях, ни тем более в перспективе", - приводит слова Шеремета РИА Новости.

Накануне экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун выразил мнение, что в ближайшие 10-20 лет аннексированный Крым вряд ли будет возвращен в состав Украины.

Однако в течение этого времени, считает он, Россия должна выплатить Киеву "триллионы" в качестве компенсации за причиненный ущерб.

Эти деньги, по словам бывшего генпрокурора, помогли бы поднять экономический уровень Украины настолько, что жители полуострова, поддержавшие аннексию, сами бы попросились назад.

Ранее нардеп от "Радикальной партии" Юрий Чижмарь заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель, по его мнению, виновата в том, что Россия аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе.

Чижмарь напомнил, что в 2008 году Меркель выступила против предоставления Киеву Плана действий по членству в НАТО. По мнению нардепа, это стало причиной потери Украиной части своей территории.