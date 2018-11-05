"Уже подготовился": Эксперт рассказал, почему Путин не боится ядерной войны

Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин не опасается ядерной войны, поскольку уже давно подготовил себе хорошее убежище.

Такое мнение главный редактор информагентство Newsader Александр Кушнарь высказал в блоге, опубликованном на портале "Обозреватель". Как считает он, мировое сообщество уже не боится различных громогласных заявлений Путина, поскольку все давно поняли, с кем имеют дело в его лице.

"Единственная угроза, которая сейчас существует, это опасность ядерной войны. Запад работает над этой проблемой, ведь Путин играет в игру сумасшедшего. До сих пор не ясно, где заканчивается его психология и начинается реальная возможность погибнуть. Вполне возможно, что мы имеем дело и с иррациональным моментом, и с рациональным. Сам Путин, я уверен, уже подготовил для себя хорошее убежище и в гипотетическом случае начала ядерной войны, думаю, он все-таки постарается переместиться не в рай, как он говорит, а в хорошо подготовленный бункер", – написал Кушнарь.

Читайте такжеРазрыв "ракетного договора" - начало подготовки к ядерной войнеКроме того, по его мнению, гонка вооружений (подобная той, что была во времена "холодной войны" между США и СССР) невозможна, поскольку Россия ее уже проиграла – до начала.

"США, когда вышли из Договора по ракетам, показали, что Россия не та страна, которая имеет какое-то право договариваться с ними. Она им не ровня по многим причинам. И сделали это американцы достаточно хладнокровно, спокойно. Кремлевская пропаганда и некоторые западные эксперты, которые ей подыгрывают, пытались беспокоиться, что вот американцам не нужно было этого делать, ведь теперь у Путина развязаны руки. Но это полная чушь", – подытожил Кушнарь.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил о том, что в случае ядерной войны россияне "попадут в рай", а их "противники сдохнут".