"Уже подготовился": Эксперт рассказал, почему Путин не боится ядерной войны

Кроме того, по мнению специалиста, новую гонку вооружений Россия не сможет выиграть никак.
Президент РФ Владимир Путин не опасается ядерной войны, поскольку уже давно подготовил себе хорошее убежище.
Такое мнение главный редактор информагентство Newsader Александр Кушнарь высказал в блоге, опубликованном на портале "Обозреватель". Как считает он, мировое сообщество уже не боится различных громогласных заявлений Путина, поскольку все давно поняли, с кем имеют дело в его лице.
"Единственная угроза, которая сейчас существует, это опасность ядерной войны. Запад работает над этой проблемой, ведь Путин играет в игру сумасшедшего. До сих пор не ясно, где заканчивается его психология и начинается реальная возможность погибнуть. Вполне возможно, что мы имеем дело и с иррациональным моментом, и с рациональным. Сам Путин, я уверен, уже подготовил для себя хорошее убежище и в гипотетическом случае начала ядерной войны, думаю, он все-таки постарается переместиться не в рай, как он говорит, а в хорошо подготовленный бункер", – написал Кушнарь.
Читайте такжеРазрыв "ракетного договора" - начало подготовки к ядерной войнеКроме того, по его мнению, гонка вооружений (подобная той, что была во времена "холодной войны" между США и СССР) невозможна, поскольку Россия ее уже проиграла – до начала.
"США, когда вышли из Договора по ракетам, показали, что Россия не та страна, которая имеет какое-то право договариваться с ними. Она им не ровня по многим причинам. И сделали это американцы достаточно хладнокровно, спокойно. Кремлевская пропаганда и некоторые западные эксперты, которые ей подыгрывают, пытались беспокоиться, что вот американцам не нужно было этого делать, ведь теперь у Путина развязаны руки. Но это полная чушь", – подытожил Кушнарь.
Напомним, ранее Владимир Путин заявил о том, что в случае ядерной войны россияне "попадут в рай", а их "противники сдохнут".