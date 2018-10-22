"ВАС-несение в рай": в Сети слова Путина о ядерной войне потроллили карикатурой

Эксцентричное заявление президента РЫ все еще подвергается издевательствам со стороны интернет-пользователей.
Известный украинский художник Андрей Петренко выложил в Сеть карикатуру, высмеивающую недавнее заявление президента РФ Владимира Путина по поводу того, что россияне отправятся прямиком в рай после ядерной войны.
Свою работу в сервисе микроблогов Twitter Петренко подписал так − "ВАС-несениие в рай".
На карикатуре президента изображен в образе некоего возносящего молитвы "монаха-ракеты с радиоактивным нимбом над головой".
Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин в рамках форума на Валдае рассказал, что после начала ядерной войны россияне попадут в рай, а их противники "сдохнут".