В Раде рассказали, какие ужасные последствия для Европы несет "Северный поток-2"

Труба "Северного потока-2" / "РИА Новости"

Страны Европы могут быстро и практически бесповоротно утратить важнейшую часть своей безопасности и оказаться в полной зависимости от РФ - если не откажутся от участия в строительстве газопровода "Северный поток-2". С таким заявлением выступил спикер украинского парламента Андрей Парубий, сообщает портал "Укринформ"."Украинский парламент, правительство и президент выступают и предостерегают Европу от участия в проекте "Северный поток-2". Потому что мы, как никто, знаем, как Россия может использовать энергетический кнут для коррумпирования и влияния на политическую верхушку", — сказал он.Также спикер Рады предложил пригласить США к использованию газотранспортной системы (ГТС) Украины - ради того, чтобы защитить ее от Кремля.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Европе десятки политиков призвали Меркель отказаться от "Северного потока-2".