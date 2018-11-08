"Делать как Грузия и Украина": Экс-генсек НАТО дал совет Беларуси, как вести себя с Россией

Андерс Фог Расмуссен / Reuters

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен дал рекомендацию властям Беларуси строго следовать примеру Грузии и Украины в отношениях с Российской Федерацией.

Как считает экс-еврочиновник, ничуть не скрываемая и всячески выпячиваемая президентом РФ Владимиром Путиным тяга к максимальной интеграции Беларуси и России представляет серьезную угрозу для безопасности Восточной Европы, сообщает "Польское радио".

"Нет сомнений в том, что Путин будет оказывать давление на Белоруссию. Мы уже видели, как Россия подталкивает местную власть разместить базы и обеспечить присутствие российских сил в Белоруссии на постоянной основе", — сказал Расмуссен. Экс-генсек НАТО полагает, что белорусы должны обязательно брать пример с грузинов и украинцев - ради самостоятельного определения собственного будущего."Вполне возможен рост оппозиционных сил, которые могли бы оказать противостояние властям в Минске, и это единственный путь двигаться вперед", — подытожил Расмуссен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-генсек НАТО назвал причину, по которой Запад должен дать оружие Украине.