Закон о незаконном въезде: в МИД России заявили о "предвыборной истерике" в Киеве

В РФ оценили украинский закон о незаконном пересечении границы / "Главком"

Украинские власти под вымышленным предлогом защиты суверенитета и территориальной целостности продолжают нагнетать антироссийскую истерику в стране накануне президентских выборов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя принятие Верховной Радой изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы об ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины (№ 7017), она подчеркнула, что это дает возможность привлечения большого количества россиян к уголовной ответственности в Украине за незаконное пересечение границы.

По ее мнению, нормы закона могут дать широкие возможности для его трактовки "лучше сказать - безбрежные возможности для свободной трактовки принятого документа" и отметила, что под новую статью можно подвести, "в принципе, любого гражданина".

Она также обратила внимание на то, что "закон сфокусирован на представителях России, которую нынешний украинский режим, следуя только им одним понятной логике, называет страной-агрессором", сообщает УНИАН.

"Расцениваем это как очередную попытку киевского руководства под вымышленным предлогом защиты суверенитета и территориальной целостности Украины продолжать нагнетать антироссийскую истерику в стране накануне президентских выборов", - добавила Захарова на брифинге в Москве .

Напомним, принятый Радой закон № 7017 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет за незаконное пересечение госграницы "лицом, имеющим гражданство государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора". При повторном нарушении гражданину России грозит до 5 лет лишения свободы, при пересечении границы с применением оружия - до 8 лет.

Президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон № 7017.