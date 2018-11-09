"Впервые признали оккупацию": Волкер прокомментировал новые санкции США против России

Курт Волкер / Reuters

Новые финансовые санкции, введенные накануне американским Минфином против России, впервые официально признают, что Кремль в полной мере контролирует ситуацию в оккупированных районах Донбасса.

С таким заявлением в пятницу, 9 ноября, выступил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает портал "Радио Свобода".

По его словам, впервые санкции накладывают на физических лиц, которые своими инвестициями "способствуют интеграции Крыма" и касаются большинства причастных к нарушениям прав человека в аннексированном Крыму.

Кроме того, говоря о новых санкциях, которые США наложили на РФ, Курт Волкер отметил, что они касаются и Крыма, и Донбасса. "Эти санкции касаются трех человек и девяти организаций, которые поддерживают усилия России по интеграции Крыма через частные инвестиции и проекты, или тех, кто причастен к серьезным нарушениям прав человека", – подытожил спецпредставитель Госдепа США.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новые санкции США против РФ прокомментировали в МИД Украины.