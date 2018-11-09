Польские радикалы готовят в Варшаве провокации под видом украинских националистов - посольство

Радикалы хотят спровоцировать обострение между Киевом и Варшавой / УНИАН

Польские радикалы в целях нагнетания обстановки планируют во время польского национального праздника 11 ноября - Дня независимости Польши - устроить в Варшаве ряд провокаций под видом украинских националистов.

Об этом 9 ноября в Facebook информирует посольство Украины в Польше, ссылаясь на оперативные данные.

"Посольство просит граждан Украины – жителей и гостей столицы Польши – в этот день проявлять особую бдительность и осторожность. Прежде всего, во время пребывания в центре города и вблизи Национального стадиона", – говорится в сообщении.

Украинское посольство также призвало поляков во время празднования Дня независимости Польши не поддаваться на провокации, которые могут преследовать цель "сознательного разжигания ненависти к украинцам".

Ранее в Польше вандалы разрушили памятники на украинском кладбище.