У Трампа раскрыли планы США по размещению ракет в Европе

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон / Reuters

Советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США пока не планируют размещать в Европе ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого намерены выйти.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на стенограмму брифинга Болтона в Париже, опубликованную пресс-службой совета по нацбезопасности.

"В обозримом будущем у США нет планов размещать в Европе ракеты, запрещенные Договором РСМД. Это вопрос глобальной стратегии для Альянса и для Соединенных Штатов. Мы проводим очень тесные консультации с союзниками по этому поводу и очень оптимистично настроены в отношении (выработки) общей позиции", - сказал он.

19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. "Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.

Позже Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал США до тех пор, "пока остальные не придут в себя". При этом глава Белого дома подчеркнул, что его комментарий адресован России и Китаю.