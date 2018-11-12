Беларусь решила построить порт на Днепре и стать морской державой

Первое Белорусское судно смешанного (река-море) плавания "Надежда" / Wikimedia

Беларусь намерена построить речной порт на Днепре в Гомельской области вблизи границы с Украиной с целью выхода в Черное море.

Об этом сообщил посол республики в Турции Андрей Савиных, передает БелТА.

"Наши турецкие партнеры рассматривают возможность строительства порта в Нижних Жарах Брагинского района, который превратит Беларусь в морскую державу", - приводит агентство слова Савиных.

Предполагается, что основной объем грузооборота обеспечат нефтепродукты (вблизи Гомеля расположен Мозырский НПЗ) и строящийся в Гомельской области Петриковский ГОК.

"У нас появятся экспортные возможности, о которых мы и мечтать не могли. Убежден, что благодаря этому порту Гомельская область станет одним из главных двигателей экономического роста для всей Белоруссии в целом", - заявил Савиных, рассказывая о преимуществах проекта.

Беларусь не первый год рассматривает возможность создания нового транспортного коридора для перевозок грузов водным путем по Днепру в порты Черного, Средиземного и Каспийского морей.

Ранее эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук выразил мнение, что прекращение поставок нефтепродуктов из России станет катастрофическим ударом для украинского рынка и спровоцирует топливный коллапс, поскольку на РФ приходится почти 60 процентов поставок топлива в Украину.

"Если действительно Россия прекратит поставки, то у нас действительно наступит коллапс в секторе нефтепродуктов, и он может длиться до полугода, пока ситуация стабилизируется и рынок переориентируется", - сказал Корольчук, отметив, что РФ не заинтересована в таком сценарии, так как лишится доходов.