Журналисты The Associated Press написали об украинском лагере, обучающем детей убивать

В лагере детей учат обращаться с настоящим оружием / Фото: скриншот из видео

Журналисты американского издания The Associated Press посетили в Западной Украине детский лагерь и опубликовали материал под названием "Обучение детей убивать в украинском националистическом лагере".

"Воспитанники лагеря, на некоторых из них полевая форма одежды, аккуратно нацеливают свои штурмовые винтовки. Их инструктор предлагает совет: не думайте о своей цели как о человеке. Поэтому, когда эти мальчики и девочки стреляют, они будут стрелять, чтобы убить", - пишут авторы материала в The Associated Press.

В статье указано, что в лагере находятся дети подросткового возраста, но есть и совсем маленькие.

"Мы никогда не нацеливаем оружие на людей. Но мы не считаем людьми сепаратистов, "маленьких зеленых человечков", оккупантов из Москвы. Поэтому мы можем и должны целиться в них", - цитирует издание главного тренера отряда, экс-бойца батальона "Донбасс" Юрия Черкашина.

Авторы материала утверждают, что данные лагеря финансируются из бюджета. В этом году Министерство молодежи и спорта выделило на детское оздоровление подобного рода 4 млн гривен. Журналисты цитируют пресс-секретаря министерства Наталью Вернигору, которая уверяет, что деньги распределяются "коллегиальным органом".

"Воспитанников лагеря разбудили посреди ночи взрывом оглушающей гранаты. Выбираясь из своих палаток, солдаты, проходившие тренировку, пытались удержать в руках АК-47, которые в некоторых случаях были почти такими же высокими, как и дети. Они должны были носить тяжелые винтовки весь день, а одна из девочек расплакалась от истощения", - сказано в статье.

Журналисты приводят слова самого старшего воспитанника лагеря, 18-летнего Михаила, который рассказывает, что пошел в лагерь, чтобы быть готовым, в случае необходимости, защитить свою семью.

Как ранее сообщалось, украинская презентация о военной службе заняла второе место в списке лучших вербовочных видео на данную тематику.