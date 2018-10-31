Вербовочное видео армии Украины вошло в число лучших в мире

Составлен рейтинг вербовочных видео / Фото: US Army

Украинская презентация о военной службе заняла второе место в списке лучших вербовочных видео на данную тематику.

"Вряд ли какое-то военное снаряжение имеет большее значение для солдат во всем мире чем лопата или шанцевый инструмент. Видео из Украины – это шедевр с точки зрения кинопроизводства и рассказа. Это видео непревзойденное", - пишут журналисты издания Business Insider.

Украинские авторы ролика сделали сквозным образом истории пехотинца обычную лопату, которую военные неизменно используют для раскапывания окопов.

Отмечается, что всего в рейтинг вошло семь презентаций. Первое место получили вооруженные силы Швеции, которые серьезную тему показали в юмористическом контексте.

"Мы не можем предложить тебе что-то вроде вступительных сцен из кино, где модели позируют так, будто они морские пехотинцы. И мы не можем гарантировать, что у тебя будет возможность вдруг выскочить из воды с непонятным футуристическим оружием в руках. Мы не можем предложить тебе участие в тайных операциях на неизвестной территории. И до смеха драматической музыки на фоне тоже не будет, так же, как и моего крутого американского голоса", - говорит закадровый голос на английском языке в шведском ролике.

В издании отмечают, что исключительно юмор позволил Швеции в данном рейтинге обойти Украину.

На третьем месте расположился ролик военнослужащих Нидерландов, которые в основу сценария заложили идею серьезности военной службы. В презентации авторы подчеркивают, что в армии должны служить серьезные граждане страны, которые понимают, что служба — это отнюдь не веселье.

Ролик о ВДВ России занял в рейтинге четвертое место. Также отметили работы вооруженных сил Британии, Южной Кореи и Ирландии.

Напомним, окружная прокуратура Варшавы проведет проверку сообщений о разработке украинской компанией Aliens Games компьютерной игры "Цена свободы - игра о польских лагерях смерти".