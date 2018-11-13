Автор скандального ролика "Топаз, дай команду" стал гражданином России

Рулев решил основательно обосноваться в России / Фото: скриншот из видео

Известный участник Антимайдана, журналист Сергей Рулев, прославившийся роликом "Топаз, дай команду", получил российское гражданство.

"Срочное сообщение: киевский журналист и блогер Сергей Рулев получает паспорт гражданина России!", - сообщил в Facebook пророссийский блогер Александр Чаленко.

Автор поста поздравил Рулева с получением российского паспорта.

Как известно, Рулев приобрел всеукраинскую славу после публикации ролика, за съемку которого его избили соратники по Антимайдану. Спасаясь от агрессивных единомышленников, он кричал "Топаз, дай команду!"

Ранее была распространена информация, что Рулева арестовали в Москве.

Напомним, экс-антимайдановец Топаз согласился, что на Донбассе воюют пророссийские террористы, и публично осудил действия президента РФ Владимира Путина.