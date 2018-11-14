Два японских кота два года пытаются попасть в музей - и эти попытки прославили их на весь мир

Два очень настойчивых уличных кота стали известными на весь мир - на протяжении двух лет они пытаются проникнуть в японский художественный музей Ономити в японской префектуре Хиросима.

Противостояние охраны двум хитрым котам уже прославило как художественную галере, так и пару усатых проказников на весь мир, сообщил TJournal.

За "войной" двух уличных котов, рыжего и черного, с охраной музея с величайшим вниманием наблюдают тысячи пользователей социальных сетей.

"Война" началась летом 2016 года. Во время фотовыставки домашних животных черный кот с улицы попытался проникнуть в музей, однако был перехвачен охранниками и выпровожен. Однако это было только начало - кот продолжил приходить, а со временем, у него появился рыжий напарник. Охранники музея говорят, что усатые хитрецы пытаются проникнуть в музей минимум два-три раза в недел.

Каждый раз путь котам преграждают охранники. Однажды одному из безбилетных пушистых посетителей удалось проскочить через мужчину на входе, но кот не рассчитал, что в зале есть администратор. Иногда четвероногие пытаются надавить на жалость, заваливаясь на спину у ног сотрудников музея, но работников Ономити так просто не проведешь.

Музей сделал котов своими талисманами и даже дал им имена - Кен Чан (черный кот) и Гоу Чан (рыжий кот). Их неудачные попытки побывать в здании публикуют на официальной странице музея в Twitter.

Помимо кадров, где коты неудачно пытаются войти в здание, есть также те, где животные ищут "обходные пути".

В музее продаются сувениры с этими котами, а также есть тематическое кафе. В октябре 2018 года сотрудники галереи с помощью свечей признались в любви к своим неудавшимся посетителям.

Ранее в Риме отличился местный кот, попав в панораму Google Maps. Благодаря своей "фотогеничности" животное уже успело стать звездой Сети.