Два японских кота два года пытаются попасть в музей - и эти попытки прославили их на весь мир

14 ноября 2018, 19:27

За "войной" двух уличных котов, рыжего и черного, с охраной музея с величайшим вниманием наблюдают тысячи пользователей социальных сетей.

  • Коты и музей Музей Ономити/Твиттер, Реддит, социальные сети
  • Коты и музей Музей Ономити/Твиттер, Реддит, социальные сети
  • Коты и музей Музей Ономити/Твиттер, Реддит, социальные сети
  • Коты и музей Музей Ономити/Твиттер, Реддит, социальные сети
  • Коты и музей Музей Ономити/Твиттер, Реддит, социальные сети

Два очень настойчивых уличных кота стали известными на весь мир - на протяжении двух лет они пытаются проникнуть в японский художественный музей Ономити в японской префектуре Хиросима.

Противостояние охраны двум хитрым котам уже прославило как художественную галере, так и пару усатых проказников на весь мир, сообщил TJournal.

За "войной" двух уличных котов, рыжего и черного, с охраной музея с величайшим вниманием наблюдают тысячи пользователей социальных сетей.

"Война" началась летом 2016 года. Во время фотовыставки домашних животных черный кот с улицы попытался проникнуть в музей, однако был перехвачен охранниками и выпровожен. Однако это было только начало - кот продолжил приходить, а со временем, у него появился рыжий напарник. Охранники музея говорят, что усатые хитрецы пытаются проникнуть в музей минимум два-три раза в недел.

Каждый раз путь котам преграждают охранники. Однажды одному из безбилетных пушистых посетителей удалось проскочить через мужчину на входе, но кот не рассчитал, что в зале есть администратор. Иногда четвероногие пытаются надавить на жалость, заваливаясь на спину у ног сотрудников музея, но работников Ономити так просто не проведешь.

Музей сделал котов своими талисманами и даже дал им имена - Кен Чан (черный кот) и Гоу Чан (рыжий кот). Их неудачные попытки побывать в здании публикуют на официальной странице музея в Twitter.

Помимо кадров, где коты неудачно пытаются войти в здание, есть также те, где животные ищут "обходные пути".

В музее продаются сувениры с этими котами, а также есть тематическое кафе. В октябре 2018 года сотрудники галереи с помощью свечей признались в любви к своим неудавшимся посетителям.

Ранее в Риме отличился местный кот, попав в панораму Google Maps. Благодаря своей "фотогеничности" животное уже успело стать звездой Сети.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
война Япония животные кот
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
20:58
Австрия планирует сохранить хорошие отношения с Россией - Курц
20:29
На Ровенщине в ДТП погиб чемпион мира по армрестлингу
20:17
Путина в Сингапуре заставили пройти через металлоискатель
19:58
"Путин - вор"-челлендж: российские школьники и студенты устроили акцию против Путина
19:55
"Карман Порошенко": журналист рассказал, кому выгодно бегство Продана и кто возглавит ГФС
19:27
Два японских кота два года пытаются попасть в музей - и эти попытки прославили их на весь мир Фото Видео
19:02
Наследница Ванги напророчила для Украины будущее на 2019 год
18:59
СМИ узнали дату Объединительного собора в Украине
18:49
Сенцов получил награду Платформы европейской памяти и совести
18:49
"Мы мониторим эмоции": признание "куриного короля" Косюка об отношении к сотрудникам шокировало сеть
18:36
Украинцы работают за еду - Госстат
18:23
В Киеве выросли тарифы на холодную воду
17:56
Офис Макрона отчитал Трампа за твиты в адрес французского президента
17:49
Недвижимость в Турции и "мокрые" взятки: стало известно, почему Продан бежал из страны Фото
17:35
Гройсман пожаловался, что ему приходится работать для согрева украинцев
17:13
Лидер С14 назвал цель, ради которой готов объединиться с россиянами
16:57
"Украина уже лизала задницу Европе – и получила по харе": Соловьев похвастался видео спора с украинским политологом
16:50
"Думала, что умру": Лолита рассказала о проблемах со здоровьем
16:40
Россия снова судится с Украиной из-за долга Януковича Видео
16:31
"Я пытаюсь быть нормальной": Анна Седокова заинтриговала фанатов посланием
16:21
Новая жертва: в одном из крупнейших городов Украины жители остались без тепла и горячей воды Видео
16:16
Украинской ГТС грозит разбор на металлолом - эксперт
16:15
Черная пятница-2018: что выгодно покупать новости компании
16:14
"Будем плавить снег": в Киеве анонсировали новый метод борьбы со снегопадами
16:12
В Украине подсчитали число зарплатных миллионеров
16:07
"Королева туалета": Светлану Лободу высмеяли из-за фото с унитазом
15:40
Макс Барских с известными влогерами снял пародию на несуществующий клип "Вспоминать" Видео
15:31
Патриарх Варфоломей обратился к украинцам
15:27
В Сети женщины запустили флешмоб против изнасилований и постят фото кружевных трусов Фото
15:10
Снежный коллапс: в Киеве за день число ДТП в три раза превысило норму Фото Видео
15:07
Бойко может уйти из Оппоблока - СМИ актуально
14:58
Телеканал NewsOne показал в эфире карту Украины без Крыма
14:53
Умер знаменитый актер из "Вечного зова" и "Невероятных приключений итальянцев в России" Фото
14:52
США не примут новые санкции против России до января - Bloomberg
14:48
В Керчи из-за самосвала десятки домов остались без отопления Фото Видео
14:36
Ксения Собчак солгала о своей второй беременности Видео
14:36
"По *бальнику б лопатой": в Киеве в снегопад решили уложить асфальт Видео
14:35
В Киеве тонут дома в престижном жилом комплексе: в Сети появились яркие фото
14:21
Минобороны "мягко" потребовало еще денег, пригрозив большими проблемами
13:54
Бомбардировщики ВС ВСУ отработали удары на Донбассе: опубликовано видео Видео
13:50
Эксперт объяснил, почему на Донбассе не будет обострения Видео
13:47
Вятрович рассказал, что будет с 8 Марта в Украине в 2019 году Видео
13:24
"Куча долбодятлов": в Сети жестко отреагировали на снежный коллапс в Киеве Фото Видео
13:19
Заметно постарел: Джонни Депп удивил внешним видом на премьере фильма Фото
13:05
"Один, который не стрелял": СМИ выяснили, кто из иерархов УПЦ МП не поддержал решения их Синода Видео
12:34
"Ляжешь тут, дурачок": нардепы устроили ссору в телеэфире из-за "фашизма в Украине"
12:33
Россияне возмущены: украиноязычная песня возглавила топ российского чарта Видео
12:28
Путина надо научиться публично бить по лицу мнение
12:26
В "Росток-Холдинг" будут контролировать вывоз зерна, чтобы избежать блокирования
12:04
Володимир В’ятрович: Декомунізація на Донбасі має відбутися швидко, одразу після звільнення від російської окупації
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять