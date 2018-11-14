Австрия планирует сохранить хорошие отношения с Россией - Курц

14 ноября 2018, 20:58

Курц заявил, что шпионский скандал не так важен, как добрососедские отношения с РФ.

Себастьян Курц
Себастьян Курц / УНИАН

Австрия начинает масштабную проверку с целью выявления агентурных сетей других держав и будет предотвращать акты шпионажа на своей территории - однако при этом шпионский скандал с работой полковника австрийских ВС на ГРУ РФ не ухудшит отношения с Россией.

"У нас хорошие контакты с Россией, это не изменится в будущем. Но если у нас возникнут подозрения в шпионаже, мы будем это критиковать и предотвращать",  - заявил 14 ноября канцлер Австрии Себастьян Курц, выступая на пресс-конференции в Вене.

Курц заявил, что шпионский скандал не так важен, как добрососедские отношения с РФ.

"Долговременный мир на нашем континенте возможен только с Россией, а не в противостоянии с ней", - заявил он.

Читайте такжеПрезидент Австрии не видит чего-то страшного в шпионском скандалеНапомним, 9 ноября, по подозрению в шпионаже в пользу России задержан отставной полковник вооруженных сил Австрии. 70-летнего полковника подозревают в работе на иностранную разведку в течение 20 лет. Будучи в отставке, он занимал "незаметный пост" в штабе австрийской армии.

Полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, о миграционной ситуации, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.

Позже СМИ сообщили о задержании еще одного шпионившего в пользу РФ - сотрудника Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT).

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Россия шпионаж Австрия Себастьян Курц
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