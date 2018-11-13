В Австрии не увидели драмы в скандале с российским шпионом

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен / 24tv.ua

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен счел неуместной "драматизацию" дела о разоблачении офицера, шпионившего в пользу РФ.

По его словам, разведслужбы во всем мире пытаются добывать информацию "такими методами", и повлиять на долгосрочные отношения Вены и Москвы инцедент не должен, передает РБК со ссылкой телеканал ORF 2.

Ван дер Беллен отметил необходимость выяснить, о какой именно информации, добытой шпионом, идет речь.

Напомним, 9 ноября, по подозрению в шпионаже в пользу России задержан отставной полковник вооруженных сил Австрии. 70-летнего полковника подозревают в работе на иностранную разведку в течение 20 лет. Будучи в отставке, он занимал "незаметный пост" в штабе австрийской армии.

Полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, о миграционной ситуации, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.

Позже СМИ сообщили о задержании еще одного шпионившего в пользу РФ - сотрудника Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT).