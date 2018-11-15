"Проломил головы ополченцам": в Калуге мужчина с дубиной жестоко избил прохожих

В Калуге мужчина напал на двух прохожих / Скриншот

В Калуге неизвестный мужчина с деревянной дубиной напал на двух молодых людей, при этом одного и второго он ударил по голове.

В результате один из пострадавших упал на землю, второй с пытался оказать мужчине сопротивление.

В комментариях к записи говорится, что упавший без создания парень сейчас находится в коме в больнице в Анненках. Ему предстоит трепанация черепа.

"Парень, который без сознания, в Анненках теперь в коме лежит. Трепанация черепа, выживет ли он, никто не знает", - говорится в сообщении.

Отметим, что, как зафиксировано на видео, пострадавшие перед нападением неуверенно держались на ногах, а атаковавший их мужчина после нападения бросил дубину и поспешил скрыться.

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Как рассказали в группе в соцсети "Калуга жесть", Пострадавшего мужчину отвезли в больницу, он в тяжелом состоянии.

Елена Лебедева-Москвичева написала, что это именно она на видео останавливает преступника. По словам женщины, одному из мужчин проломили череп, он в коме.

"Бухой или обделанный был! Я так и не поняла. Пришлось его уговаривать, а когда я ему сказала, что пацан умер, он подошёл к нему и говорит: "Нет, не сдох ещё!". Я говорю: "Нет, умер!". Он бросил палку и рванул!", - написала очевидица события.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости:

Отметим, что по данным пользователя в Facebook Вася Чапаевъ, пострадавшими оказались "ополченцы", приехавшие в отпуск с Донбасса.

"В Калуге мужчина после ссоры дубиной проломил головы ополченцам, которые приехали в отпуск. Один из них сейчас в коме", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в метро Рима украинцы избили парня.