"Буквально в минуты": В России пригрозили перекрыть "кислодород" украинским судам

Иллюстративное фото / dpsu.gov.ua

В РФ одиозный парламентарий-сенатор Франц Клинцевич выступил с угрозой "буквально в минуты" перекрыть Азовское море для прохода украинских кораблей.

Соответствующее сообщение опубликовал российский портал "РБК". Давая комментарий по поводу задержания пятнадцати кораблей украинскими пограничниками за посещение портов аннексированного полуострова Крым.

"Это явный беспредел. И не имеет значения, идет ли речь о российский судах или судах иностранных государств − и те, и другие совершенно "законно" вошли в порты Крыма", − заявил Клинцевич.

Сенатор подчеркнул, что РФ "буквально в минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что представители командования украинских ВМС рассказали о крайне напряженной ситуации в Азовском море.