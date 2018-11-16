Волкер рассказал о ходе Комиссии стратегического партнерства Украина-США

Волкер поздравил Украину от имени США / Reuters

Соединенные штаты в ходе Комиссии стратегического партнерства поздравили Украину с успехов в европейском продвижении, заявив, что видят ее свободной и независимой страной, написал на своей странице в Twitter специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Рад присоединиться к помощнику госсекретаря Митчелла и послу Йованович, начиная Комиссию стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной вместе с Павлом Климкиным, послом Чалым и многими украинскими коллегами и друзьями. Как отметил помощник госсекретаря Митчелл, США остаются приверженными успеху Украины как суверенного европейского государства, свободного и независимого в мире", - написал Волкер, передает "УНН".

Читайте также"Javelin – только начало": Украина работает над прямыми закупками оружия в СШАВолкер также отметил, что подтвердил приверженность США восстановлению территориальной целостности Украины.

"Я также подчеркнул полезность минских соглашений, которые, будучи подписанными в трудное время, подтверждают обязательства России соблюдать территориальную целостность Украины и являются ключевым инструментом для сохранения санкций", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что комиссия стратегического партнерства между США и Украиной возобновляет свою работу - ее первое заседание состоится уже 16 ноября.