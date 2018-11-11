США и Украина воссоздают Комиссию по стратегическому партнерству

Порошенко порадовался более тесному сотрудничеству двух стран

Комиссия стратегического партнерства между США и Украиной возобновляет свою работу - ее первое заседание состоится уже 16 ноября.

"Сегодня мы договорились возобновить ее работу как символ того, что партнерство между Украиной и Соединенными Штатами носит стратегический характер", - подчеркнул в воскресенье, 11 ноября, президент Украины Петр Порошенко во время брифинга, цитирует его выступление администрация Президента Украины.

Порошенко подтвердил информацию о возобновлении работы Комиссии Стратегического партнерства на уровне глав внешнеполитических ведомств двух государств и напомнил, что она была основана более 10 лет назад.

Он уточнил, что решение по Комиссии Стратегического партнерства было согласовано в ходе встреч представителей украинских и американских властей на полях мероприятий, посвященных 100-летию завершения Первой мировой войны.

Читайте такжеДоговариваться с Россией о мире на Донбассе бессмысленно - ПорошенкоНапомним, президент Украины Петр Порошенко сумел провести встречу с президентом США Дональдом Трампом. Встреча была непродолжительной, сказал Порошенко в ходе брифинга в Париже 11 ноября.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп не стал здороваться с президентом Украины Петром Порошенко перед торжественной церемонией по случаю столетия окончания Первой мировой войны у Триумфальной арки в Париже.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп встретились у Триумфальной арки в Париже. Путин пожал Трампу руки, после чего показал ему большой палец.

После этого российский президент пожал руку супруге американского лидера Меланье и хлопнул Трампа по плечу.