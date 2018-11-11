Порошенко и Трамп провели встречу в Париже

Порошенко и Трамп обсудили ряд важных вопросов / Reuters

Президент Украины Петр Порошенко сумел провести встречу с президентом США Дональдм. Встреча была непродолжительной, сказал Порошенко в ходе брифинга в Париже 11 ноября, сообщает РБК-Украина.

"Вчера состоялась встреча и короткое обсуждение на полях форума (Форум ради мира, - ред.) в том числе с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По итогам этого обсуждения сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Украины Климкина и государственного секретаря США Помпео. Могу отметить про договоренность о проведении 16 ноября комиссии по стратегическому партнерству в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел. Мы договорились возобновить ее работу", - сообщил Читайте такжеМакрон назвал национализм "предательством моральных ценностей"Порошенко.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп не стал здороваться с президентом Украины Петром Порошенко перед торжественной церемонией по случаю столетия окончания Первой мировой войны у Триумфальной арки в Париже.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп встретились у Триумфальной арки в Париже. Путин пожал Трампу руки, после чего показал ему большой палец.

После этого российский президент пожал руку супруге американского лидера Меланье и хлопнул Трампа по плечу.