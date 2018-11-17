В России заявили, что Украине в Азовском море ничто не поможет

Азовское море

Жалобы официального Киева в международные инстанции по Азовскому морю вызваны стремлением Украины выглядеть обиженной, однако это украинским властям не поможет.

Об этом заявил депутат Госдумы РФ от аннексированного Севастополя Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

"Оборона выстраивается не бумажными листами и судебными исками, а боевыми кораблями и соответствующей инфраструктурой. Заявлениями в суд, пасквилями в ООН и ПАСЕ от Украины можно выстелить всю поверхность Азовского моря", - приводит агентство слова Белика.

По его словам, если РФ примет решение "доминировать в регионе, то никакие кляузы в международные инстанции Украине уже не помогут".

Ранее представитель президента в Верховной Раде нардеп от "БПП" Ирина Луценко заявила, что в случае закрытия Азовского моря для украинских судов, ответ официального Киева будет жестким. "Реакция Украины будет жесткой, мы имеем несколько исков о нарушении Российской Федерацией международной конвенции по морскому праву", - сказала Луценко.

Накануне член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия может закрыть Азовское море для Украины. По его словам, Киев сам буквально "толкает" Москву на такие меры. "И я не исключаю, что подобные действия могут последовать", - сказал Клинцевич.