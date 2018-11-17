"Пропаганда Кремля": у персонажа известного мультфильма рассмотрели характер Путина

Кадр из мультика "Маша и Медведь"

В популярном российском мультсериале "Маша и Медведь" в качестве "мягкой силы" имеет место кремлевская пропаганда.

Об это пишет британская ежедневная газета The Times.

Так, по мнению профессора Букингемского университета Энтони Глиса, у Маши "напористый, неприятный характер, при этом она решительна. Она слишком много на себя берет. Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински".

А вот медведь, отмечает автор статьи, якобы призван изменить образ России в сознании детей с негативного на позитивный.

Литовские критики в одной из серий рассмотрели намек на защиту Россией своих границ. Их смутила фуражка пограничника СССР, в которой Маша гонит зайца с огорода Медведя.

Ранее российский социолог и оппозиционер Игорь Эйдман выразил мнение, что пропаганда президента РФ Владимира Путина держится на ограниченном наборе позитивных и негативных мифов.

По его словам, каждому отрицательному, пугающему мифу противостоит положительный, а вывод (на основе синтеза негативного и позитивного мифов) "льстит самолюбию обывателей и одновременно поддерживает их лояльность режиму".