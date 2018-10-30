"Поставил Россию раком": эксперт рассказал о мифах путинской пропаганды

Пропаганда в РФ держится на ограниченном наборе позитивных и негативных мифов, считает Игорь Эйдман.
Известный российский социолог и оппозиционер Игорь Эйдман заявил о том, что пропаганда президента РФ Владимира Путина держится на ограниченном наборе позитивных и негативных мифов.
При этом каждому отрицательному, пугающему мифу противостоит положительный, а вывод (на основе синтеза негативного и позитивного мифов) льстит самолюбию обывателей и одновременно поддерживает их лояльность режиму, пишет он в своем Facebook.
При этом он привел несколько популярных мифов, которые эксплуатирует российская пропаганда.
"Приведу некоторые группы мифов: 1. - негативный миф, 2. - позитивный миф, 3. - синтез (вывод).
1. Лихие 90-е
2. Путинская стабильность
3. Не будет Путина — будет опять бардак, как в 90-е
1. Извращенная педофильская Гейропа
2. Традиционная, правильная Россия
3. Европа — отвратительна, а мы красавцы. Путин защищает наши задницы и наших детей от европейского гей-разврата, который грозит перекинуться на Россию
1. Запад, приходящий в упадок
2. Россия, поднявшаяся с колен
3. Под Путиным мы опять круче всех и всех сделаем
1. Слабые западные лидеры
2. Сильный Путин
3. Нам повезло, у нас самый крутой лидер, с ним мы не пропадем
1. Агрессивные, русофобские блок НАТО и США
2. Миролюбивая Россия
3. США нам угрожает, но Путин за мир. Он отражает американские козни и защищает наши интересы
1. Бандеро-фашистская Украина
2. Россия — победитель фашизма
3. Путин прав, что борется с фашизмом в Украине, защищает русских от бандеровцев.
1. США пытается подчинить своей воле Россию, захватить ее богатства и недра
2. Путин защищает Россию от возможной американской агрессии, создает для этого сверхоружие и сильную армию
3. Если Путина не будет, возможна война, нас захватят и поработят", - отменит Эйдман.
По его мнению, Путин так и не поднял Россию с колен, а "поставил ее раком".
"При нем чиновники и олигархи еще больше воруют, чем раньше. От него, а не от НАТО, исходит угроза войны", - добавил российский оппозиционер.
Напомним, ранее британский психиатр Джеймс Фэллон нашел у Путина черты террориста.