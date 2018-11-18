Адвокат рассказал, как в России меняется политическая система

В России авторитарная политическая системы превращается в законченную диктатуру, полагает адвокат / Reuters

Российский адвокат Марк Фейгин считает, что в РФ идет окончательная трансформация авторитарной системы в уже законченную диктатуру.

В России развивается внутриэлитный менталитет, непотизм (кумовство), рассказал аналитик в интервью "Радио Свобода".

"…Я считаю, что идет окончательная трансформация авторитарной системы в уже законченную диктатуру. Дело не в количестве репрессий, а в сумме характеристик, которые определяют этот режим (президента РФ Владимира Путина — Ред.) как диктаторский", — отметил собеседник.

По его словам, в государстве "повышаются риски для самого этого режима, соответственно, защитной функцией его являются репрессии и попытка легитимировать несменяемость власти Путина".

Читайте такжеРоссийский социолог раскрыл суть внешней политики РФ"Этот процесс происходит на глазах. Но есть и другие особенности, чуть менее заметные, они происходят в элитах. Уверенно можно говорить, что развивается внутриэлитный менталитет, непотизм", — сказал юрист.

"Посмотрите: дети этих людей становятся их преемниками во власти, такого не бывало даже в сословных системах России до революции…", — добавил Фейгин. Ранее главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник говорил "Главреду", что среднестатистический россиянин разлюбил Владимира Путина, любовь ушла и помидорчики увяли.