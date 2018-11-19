Российский офицер рассказал о "неизбежном обвале" флота РФ

В России кораблестроение переживает не лучшие времена / Comments.UA

В России капитан третьего ранга запаса Максим Климов заявил, что кораблестроение страны находится в критическом состоянии.

Как сообщается на сайте ВПК.name, военнослужащий подчеркнул, что "корабли ближней зоны изношены, устарели, фактически утратили боевое значение", а "корабли дальней зоны устарели, изношены, дороги в эксплуатации, остались считанные единицы".

Эксперт полагает, что к 2020 году российское кораблестроение ожидает неизбежный "обвал", поскольку в России не производится модернизация наводной техники.

По словам Климова, для решения указанных проблем ВМФ и оборонно-промышленному комплексу "критически необходимы массовые серии эффективных кораблей — как для ближней, так и дальней зоны".

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что российские военные финансисты в феврале 2014 года якобы предотвратили попытку украинской стороны заблокировать счета моряков Черноморского флота, открытых в украинских банках.