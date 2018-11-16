Украина не потянет строительство базы ВМС на Азове – Тука

РФ располагает возможностью в краткосрочный период перекрыть Керченский пролив, подчеркнул Георгий Тука.
Для реализации планов по строительству военно-морской базы в Азовском море у Украины нет необходимых ресурсов и времени, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.
По его мнению, Украина вряд ли сможет усилить свое военное присутствие на Азове и эффективно противостоять российскому флоту.
"Необходимы огромные средства, которых сейчас нет, и необходим достаточно длительный промежуток времени, которого также у нас сейчас нет", - подчеркнул он в эфире Прямого.
Он также напомнил, что РФ располагает возможностью в краткосрочный период перекрыть Керченский пролив для украинских и иностранных судов.
Читайте такжеГлавком ВМС объяснил, почему Россия не сможет применить морской десант на Азове
"Ширина Керченского пролива в наибольшем участке составляет всего 15 километров. Для современных видов наземных вооружений - это не дистанция. С обеих сторон сейчас Керченский пролив контролируется РФ", - добавил заместитель председателя МинВОТ.
Напомним, в Госпогранслужбе сообщили, что в акваторию Азовского моря Россия перенаправила часть морских сил.
Отметим, что накануне Слободян заявил, что Украина арестовала 15 иностранных судов, которые заходили в закрытые порты аннексированного Крыма.
В ответ российский сенатор Франц Клинцевич выступил с угрозой "буквально в минуты" перекрыть Азовское море для прохода украинских кораблей.
В свою очередь российский сенатор Олег Морозов назвал ситуацию на Азове "настоящей войной", которую объявили РФ.