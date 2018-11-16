Украина не потянет строительство базы ВМС на Азове – Тука

Георгий Тука

Для реализации планов по строительству военно-морской базы в Азовском море у Украины нет необходимых ресурсов и времени, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

По его мнению, Украина вряд ли сможет усилить свое военное присутствие на Азове и эффективно противостоять российскому флоту.

"Необходимы огромные средства, которых сейчас нет, и необходим достаточно длительный промежуток времени, которого также у нас сейчас нет", - подчеркнул он в эфире Прямого.

Он также напомнил, что РФ располагает возможностью в краткосрочный период перекрыть Керченский пролив для украинских и иностранных судов.

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"Ширина Керченского пролива в наибольшем участке составляет всего 15 километров. Для современных видов наземных вооружений - это не дистанция. С обеих сторон сейчас Керченский пролив контролируется РФ", - добавил заместитель председателя МинВОТ.

Напомним, в Госпогранслужбе сообщили, что в акваторию Азовского моря Россия перенаправила часть морских сил.

Отметим, что накануне Слободян заявил, что Украина арестовала 15 иностранных судов, которые заходили в закрытые порты аннексированного Крыма.

В ответ российский сенатор Франц Клинцевич выступил с угрозой "буквально в минуты" перекрыть Азовское море для прохода украинских кораблей.

В свою очередь российский сенатор Олег Морозов назвал ситуацию на Азове "настоящей войной", которую объявили РФ.