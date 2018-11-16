Новый плацдарм: в Госпогранслужбе рассказали о переброске РФ морских сил на Азов

РФ перебросила в Азовское море новые силы / Depo.ua

В акваторию Азовского моря Россия перенаправила часть морских сил возле временно оккупированного Крыма, сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Он подчеркнул, что процесс увеличения военного компонента России в Азовском море был постепенный.

"Россия увеличила свое присутствие, но здесь скорее можно говорить о перегруппировке определенных морских сил для возможных действий на Азовском море, то есть перенацеливание кораблей, находящихся возле временно аннексированного полуострова, на новый плацдарм, которым является Азовское море", - подчеркнул Слободян.

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Он отметил, что в ответ ГПСУ также усиливает присутствие на Азовском море: "Мы получили и новые катера, и отремонтировали и поставили в строй наш корабль "Донбасс", он сейчас в Азовском море выполняет задачи".

Слободян добавил, что все действия ГПСУ выполняет совместно с Вооруженными силами, с Военно-морскими силами, пишет УНИАН.

"Можно рассчитывать, что любая агрессия России на данном направлении будет иметь адекватный ответ", - резюмировал он.

Отметим, что накануне Слободян заявил, что Украина арестовала 15 иностранных судов, которые заходили в закрытые порты аннексированного Крыма.

В ответ российский сенатор Франц Клинцевич выступил с угрозой "буквально в минуты" перекрыть Азовское море для прохода украинских кораблей.

В свою очередь российский сенатор Олег Морозов назвал ситуацию на Азове "настоящей войной", которую объявили РФ.