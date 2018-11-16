В Сенате РФ заговорили о "войне" на Азове и пригрозили Украине жесткими мерами

Российская береговая охрана / ru.wikipedia.org

Ситуацию вокруг задержания Украиной российских судов в Азовском море российский сенатор Олег Морозов назвал "настоящей войной", которую объявили РФ.

Он считает, что ответные меры Москвы могут быть вплоть до перекрытия Керченского пролива и приостановки любых торговых возможностей для украинских торговых судов.

По его мнению, оставлять ситуацию в нынешнем виде без встречных ответных действий нельзя.

"Иначе это будет развиваться дальше как снежный ком. Сегодня 15, а завтра еще какое-то количество судов. Это просто нахальство, которое нужно усмирять и давать понять, что так продолжаться дальше не может. На мой взгляд, нужны ответные жесткие, очень внятные и адекватные действия", – подчеркнул российский сенатор в комментарии изданию Взгляд.

Морозов обвинил Украину в провокациях и подчеркнул, что "в этой войне она победителем точно не будет".

"Украина провоцирует Россию на ответные действия, но если не отвечать, тогда это будет выглядеть как беспомощность", – добавил сенатор.

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Отметим, что накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что закон о расширении контролируемой Украиной морской территории не может распространяться на Азовское море и Керченский пролив.

"Вопросы разграничения прилежащих зон России и Украины в Черном море должны решаться по соглашению сторон, как это предусмотрено международным правом, включая действующие многосторонние договоры", - сказала она.При этом Захарова утверждает, что Керченский пролив находится под юрисдикцией РФ.

"Дополнительно, хотели бы отметить два важных момента, которые относятся к особенностям статуса Керченского пролива и Азовского моря. Первый в настоящий момент находится под полным суверенитетом России как единственного прибрежного государства. Что касается Азовского моря, то это совместные внутренние воды, часть территории России и Украины, как в силу действующих двусторонних соглашений, так и обычного международного права", - отметила Захарова.

"Исходим из неприменимости к этим морским пространствам украинского законодательства о прилежащей зоне", - добавила она.

Напомним, помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что Украина арестовала 15 иностранных судов, которые заходили в закрытые порты аннексированного Крыма.

Как известно, ранее в Украине сорвалась продажа задержанного в Украине российского судна "Норд".