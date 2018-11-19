В России назвали количество абитуриентов из Украины, пожелавших поступить в вузы

В России заявляют, что украинские школьники охотно едут учиться в Россию / УНИАН

В 2018 году на бюджетные места в высших учебных заведениях России претендовали почти 2 тысячи абитуриентов из Украины.

"В ходе кампании 2018/19 учебного года гражданами Украины было подано 1939 заявок на обучение", - сообщают Известия со ссылкой на пресс-службу Россотрудничества.

Отмечается, что квота на бюджетные места для абитуриентов из Украины на 2018\2019 учебный год увеличена до 505 мест.

Согласно поданным заявкам, больше всего украинцев пытались поступить в Санкт-Петербургский государственный университет, Российский университет дружбы народов, Южный федеральный университет, Белгородский государственный национальный исследовательский университет и в Высшую школу экономики.

"У некоторых в России родственники и им, конечно, проще адаптироваться здесь, чем в странах Европейского союза. Также надо понимать, что уровень российских вузов значительно выше, чем в Украине", - утверждает замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Напомним, известный актер комедийного жанра студии Квартал 95 Степан Казанин рассказал, что его 20-летний сын получает образование в столице России Москве.