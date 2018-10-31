"Так случилось": актер Квартала 95 пояснил, почему сын учится в Москве

Степан Казанин не против обучения сына в Москве / Фото: Instagram/Степан Казанин

Известный актер комедийного жанра студии Квартал 95 Степан Казанин рассказал, что его 20-летний сын получает образование в столице России Москве.

В интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь" шоумен уточнил, что юноша учится на математическом факультете.

По словам Казанина, в московский вуз его наследник попал случайно. От учебного заведения проводилась олимпиада, в которой Казанин-младший занял призовое место и получил возможность поступить.

"Так случилось, что в Киеве провели олимпиаду, и лучших пригласили к себе", — пояснил он.

Артист отметил, что не хотел мешать ребенку сделать осознанный выбор.

"Как я могу мешать? Удачи!" — добавил комик.

Напомним, известный актер комического амплуа и звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой признался в том, что фразы по типу "чемодан – вокзал - Россия" в адрес русскоговорящих украинцев вызывают у него крайнее раздражение.