"Псевдопатриоты тоже бесят": Звезда "95 квартала" вступился за русский язык среди украинцев

Евгений Кошевой / KP.UA

Известный актер комического амплуа и звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой признался в том, что фразы по типу "чемодан – вокзал - Россия" в адрес русскоговорящих украинцев вызывают у него крайнее раздражение.

Артист отметил, что владеет украинский языком на уровне "досконально", но в быту привык к русскому языку. "Или когда все кричат: "Учите украинский язык!" Да я знаю украинский язык. Вопрос не в языке, вопрос в людях, которые придумали проблему. Я всю жизнь говорил на русском языке, я прожил на Донбассе 15 лет, я знаю украинский язык практически досконально. А кто-то вдруг говорит: "Говоришь по-русски – чемодан – вокзал - Россия". Так собирайтесь и езжайте!", − сказал он в интервью издании "КП в Украине".

Кроме того, комик особо обратил внимание на такой нюанс. "У меня украинский паспорт, я гражданин этой страны, я патриот. И не важно, на каком языке я говорю. Вот такие псевдопатриоты тоже бесят. Да у нас половина правительства не знает украинского языка, говорят с каким-то непонятным венгерско-болгарским акцентом", − подытожил Кошевой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что львовские депутаты объявили бойкот русскоязычной культуры.