"Позорное насилие": МИД Канады разозлился из-за нападения на журналиста в Киеве

Глава канадского внешнеполитического ведомства осудила действия украинских радикалов.
Канада возмущена нападением на канадского журналиста в Киеве.
Об этом заявила глава МИД Канады Христя Фриланд.
"Позорное насилие, совершенное радикалами против сообщества трансгендеров на Украине. Глубоко возмущена нападением на канадского журналиста. Мы присоединяемся к правительству Украины, осуждая эти действия", - написала она в Twitter.
Напомним, в воскресенье, 18 ноября, в Киеве акции в поддержу трансгендеров был избит канадский журналист Майкл Колборн.
Канадец проводил фотосъемку, у него возник конфликт с двумя мужчинами. В результате один из них ударил журналиста в лицо, а второй применил газовый баллончик. Нападавшие скрылись.