"Позорное насилие": МИД Канады разозлился из-за нападения на журналиста в Киеве

Глава МИД Канады Христя Фриланд / Reuters

Канада возмущена нападением на канадского журналиста в Киеве.

Об этом заявила глава МИД Канады Христя Фриланд.

"Позорное насилие, совершенное радикалами против сообщества трансгендеров на Украине. Глубоко возмущена нападением на канадского журналиста. Мы присоединяемся к правительству Украины, осуждая эти действия", - написала она в Twitter.

Напомним, в воскресенье, 18 ноября, в Киеве акции в поддержу трансгендеров был избит канадский журналист Майкл Колборн.

Канадец проводил фотосъемку, у него возник конфликт с двумя мужчинами. В результате один из них ударил журналиста в лицо, а второй применил газовый баллончик. Нападавшие скрылись.