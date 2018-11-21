На Западе назвали самый худший диснеевский мульфильм всех времен

21 ноября 2018, 15:56

Многолетняя работа студии Уолта Диснея по производству мультфильмов знавала и успехи, и провалы.

Логотип студии / Walt Disney Studios

Популярный западный портал Collider составил рейтинг всех анимационных лент, выпущенных на легендарной студии Disney.

Самым худшим "диснеевским" мультфильмом был признан "Цыпленок Цыпа"(режиссер Марк Диндал, 2005 год).

Критики отметили, что лента быстро забылась после релиза "из-за пустого сюжета". "Цыпленок Цыпа" занял последнюю, 57-ю строчку рейтинга. За ним следует мультфильм "Лис и пес" (1981 год). 55-е место получила картина "Не бей копытом" (2004 год).

Лучшей лентой в списке признали мультфильм "Пиноккио" (1940 год). Картина стала первой экранизацией легендарной сказки Карло Коллоди "Приключения Пиноккио".

На второй строчке — "Спящая красавица" (1959 год). Третье место досталось анимационной ленте "Фантазия". В топ-10 также попали мультфильмы "Бэмби", "Красавица и Чудовище", "Дамбо", "Король Лев", "Питер Пэн", "Моана" и "Белоснежка и семь гномов".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Disney снимет новую версию легенадрного мультфильма "Леди и бродяги".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
США рейтинг мультфильм студия Walt Disney
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
16:38
"Вешать на столбах!": скандальная Монтян на росТВ призвала к расправам над украинцами
16:27
"Плохой любовник": Звезда "Дома-2" выложила обнаженное фото Кита Харрингтона из "Игры престолов"
15:56
На Западе назвали самый худший диснеевский мульфильм всех времен
15:44
Соратники Порошенко придумали для украинцев наказание за клевету
15:30
"Бог Отец и Бога Сын": Шнуров потроллил Путина и Медведева Видео
15:23
"Евробляхеры" избили водителя, пытавшегося проехать через заблокированную дорогу: опубликовано видео
15:19
Чтобы понять Украину, нужно просто включить телевизор мнение
15:10
Ден Сяосю рассказал о сотрудничестве Китая и Украины в угольной промышленности новости компании
15:00
Павел Розенко женится на известной ведущей Видео
14:51
"Специально для Захаровой": СБУ раскрыла личности убитых в Сирии путинских наемников
14:50
Аваков заявил о начале силовой операции против "евробляхеров"
14:30
"Красота, стиль, креатив!": Светлана Лобода очаровала снимком в сдержанном образе Видео
14:21
Рада поставила точку в вопросе "евроблях"
14:17
Звезда "Дизель-шоу" показал, как ходит с костылями после трагического ДТП
14:00
Волонтер назвал важнейшее достижение Революции Достоинства Видео
13:38
Во Львове пылает облбольница, эвакуированы сотни людей Фото Видео
13:30
Юморист рассказал, чем украинский юмор отличается от российского Видео
13:30
Прочь от Москвы. Верховный суд отклонил жалобу "Газпрома" на многомиллиардный штраф
13:29
Десятки радикалов пикетировали телеканал Мураева "Наш" Видео
13:07
Украинский дизайнер придумала сексуальный наряд для Дженнифер Лопес: "горячие" фото
13:05
ГПУ хочет возобновить расследование по украденным "киотским деньгам"
13:01
Wizz Air Украина объявила о возобновлении работы с 2019 года
13:01
Мощный антициклон и циклон: в Украине похозяйничают Burckhard и Dschuna — синоптик Видео
12:54
В ГПУ заявили о раскрытии тысяч преступлений времен Майдана
12:51
"Нахрен тебе эта Америка": Галкина жестко раскритиковали за гастроли в США
12:35
Психолог объяснила, почему отношения выдыхаются Видео
12:18
Лобода рассказала фанатам, почему повторно угодила в больницу
12:10
"Супермодель": украинская легкоатлетка восхитила снимком в купальнике Видео
11:52
Показала все. Астафьева засветила упругие прелести у стенки: опубликовано фото 18+
11:40
Аналитик спрогнозировал, когда курс биткоина опустится ниже новой психологической отметки Видео
11:36
Газпром урезал финансирование Северного потока-2
11:33
Новый главарь "ДНР" рассказал о своей мечте Видео
11:33
"Говорил на украинском языке". Журналист рассказал о предсмертных словах Кобзона Видео
11:27
"Высшая мужественность и символ вечности": в Беларуси странно поздравили Лукашенко
11:25
Почему нельзя верить политикам, которые обещают снизить цену на газ мнение
11:22
Эксперт рассказал, как ЕС может наказать Россию за "выборы" в "Л/ДНР" Видео
11:00
В Украине отмечают День достоинства и свободы
10:44
Подсчитаны затраты украинских политиков на предвыборную рекламу
10:21
Стала известна участь путинского генерала в Интерполе
10:08
Год кардинальных перемен: астролог рассказал, когда Украину ждет новый майдан
10:06
Евро вслед за долларом пытается нащупать психологическую отметку Видео
10:03
Преемник Хуга прибыл на Донбасс
09:45
Малолетняя любовница шантажировала Гуфа интимными фото
09:43
Новый "20-й съезд", или Как развенчают культ Путина мнение
09:21
Стал известен новый президент Интерпола Видео
09:14
Посольство Украины в США потребовало от Amazon снять товары с символикой "ЛДНР"
09:03
"Скандинавский антициклон": синоптик рассказала о погоде на День Достоинства и Свободы Видео
08:43
Путинский мост в Крым "поплыл": появилась едкая реакция России
08:31
Для Украины нет разницы, кто возглавляет Интерпол мнение
08:26
Михайлов день-2018: что нельзя делать и что нужно Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять