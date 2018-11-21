На Западе назвали самый худший диснеевский мульфильм всех времен

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Популярный западный портал Collider составил рейтинг всех анимационных лент, выпущенных на легендарной студии Disney.

Самым худшим "диснеевским" мультфильмом был признан "Цыпленок Цыпа"(режиссер Марк Диндал, 2005 год).

Критики отметили, что лента быстро забылась после релиза "из-за пустого сюжета". "Цыпленок Цыпа" занял последнюю, 57-ю строчку рейтинга. За ним следует мультфильм "Лис и пес" (1981 год). 55-е место получила картина "Не бей копытом" (2004 год).

Лучшей лентой в списке признали мультфильм "Пиноккио" (1940 год). Картина стала первой экранизацией легендарной сказки Карло Коллоди "Приключения Пиноккио".

На второй строчке — "Спящая красавица" (1959 год). Третье место досталось анимационной ленте "Фантазия". В топ-10 также попали мультфильмы "Бэмби", "Красавица и Чудовище", "Дамбо", "Король Лев", "Питер Пэн", "Моана" и "Белоснежка и семь гномов".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Disney снимет новую версию легенадрного мультфильма "Леди и бродяги".