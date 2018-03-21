Disney снимет новую версию "Леди и бродяги"

Студия Disney приступила к работе над римейком мультфильма "Леди и бродяга".

Оригинальная версия 1955 года рассказывает историю любви домашнего спаниеля по кличке Леди и дворового пса Бродяги. Новую же версию ленты снимут в формате игрового кино с анимационными эффектами.

Как сообщает The Hollywood Reporter, над "Леди и бродягой" будет работать сценарист и режиссер Чарли Бин ("ЛЕГО Ниндзяго Фильм", "Самурай Джек"). В качестве продюсера выступит Бригэм Тейлор (римейк "Книги джунглей", "Пираты Карибского моря").

Новые "Леди и бродяга" выйдут на стриминговом сервисе Disney, который студия планирует запустить в 2019 году.

Ранее в Сети появился трейлер фильма "8 подруг Оушена". Мировая премьера ленты запланирована на начало июня следующего года.

Напомним, СМИ назвали самые ожидаемые фильмы 2018 года. В частности, люди ждут ленты "Мир Юрского периода 2" и "Мстители: Война бесконечности".