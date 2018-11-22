Назначен новый шеф ГРУ

Игорь Костюков / РИА Новости

Исполняющим обязанности начальника Главного управления Генерального штаба ВС России (прежнее название ГРУ) назначен вице-адмирал Игорь Костюков, исполнявший обязанности первого замначальника ГРУ Игоря Коробова, который скончался в среду, 21 ноября.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к Минобороны РФ.

"Костюков исполнял обязанности на основании приказа министра обороны уже во время болезни Коробова. Вопрос о назначении его преемником Коробова своим указом решит президент", - рассказал собеседник издания, близкий к руководству Генштаба.

Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов умер после продолжительной болезни на 63-м году жизни в среду, 21 ноября.