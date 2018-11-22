50+ повреждений: в России оценили состояние "Адмирала Кузнецова" после потопления им дока

22 ноября 2018, 18:29

На ремонт корабля придется дополнительно потратить 70 млн рублей.

"Кузнецов" и незапланированное дополнение в виде крана / Андрей Клименко/Фейсбук

Единственный российский авианосец, тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" получил более 50 повреждений из-за инцидента с плавучим доком.

О выводах комиссии, осматривавшей корабль, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Суммарно восстановление корабля будет стоить около 70 млн рублей, то есть в рамках бюджета модернизации "Адмирала Кузнецова" это относится к категории незначительных повреждений", - заявил он.

Читайте также"Пусть лежит. Это ж красиво": журналист показал фото крана, упавшего на палубу ТАКР "Адмирал Кузнецов"Ранее, 30 октября, населенном пункте Росляково (Мурманская область, РФ) пошел на дно единственный плавучий док, на котором можно было починить последний российский авианосец − "Адмирал Кузнецов".

Напомним, авианосец "Адмирал Кузнецов" прославился в негативном смысле благодаря многочисленным авариям своих палубных истребителей во время плавания к берегам Сирии. Позднее западные эксперты признали этот боевой корабль одним из худших в истории.

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авария авианосец Адмирал Кузнецов
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