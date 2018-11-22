Россия и Китай хотят создать платежную систему для отказа от доллара

Россия и Китай мечтают об отказе от американского доллара / 1zoom.ru

Высшее политическое руководство России и Китая разрабатывает соглашение об увеличении роли национальных валют стран для ограничения зависимости от доллара США.

"Китайцы должны защищать свою систему, Россия должна защищать свою систему", — цитируют китайские СМИ премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По словам российского премьера, Россия и Китай обсуждают создание новой трансграничной системы расчетов с использованием национальных валют, юаня и рубля, что позволит уменьшить последствия новых санкций США и торговых тарифов. Медведев добавил, что в 2020 году объем двухсторонней российско-китайской торговли достигнет 200 миллиардов долларов, то есть в два раза превысит уровень 2014 года, когда объем составил 100 миллиардов долларов.

"Не должно быть доминирования какой-либо одной валюты, потому что в этом случае мы все становимся заложниками состояния дел в экономике страны, которая эмитирует эту валюту. Даже когда речь идет о такой сильной экономике, как американская", - сказал он.

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Премьер РФ добавил, что не понимает, почему все эти годы Москва торгует нефтью и газом в долларах, не пользуясь рублем.

Главный экономист нидерландской финансовой группы ING по России Дмитрий Долгин констатировал, что создать новую платежную систему России и Китаю будет не так уж просто. По его словам, производственные поставки материалов Пекином настолько велики, что китайской экономике перестроиться на юань в данных реалиях практически нереально. Эксперт добавил, что экспортеры нефти пользуются долларом по причине надежности данной валюты и маловероятно, чтобы они охотно согласились рисковать своими сбережениями.

Напомним, ранее публицист Александр Сотник высказал мнение, что в США рассматривают один из жестких вариантов ведения экономической войны с Кремлем.