Лавров сравнил политику Запада с супружеской изменой

Сергей Лавров сравнил западных партнеров с загулявшей женой. / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался критически в отношении стран Запада, которые обвиняют Москву в тех или иных поступках через СМИ.

Как сообщает РИА Новости, время конференции "Средиземноморье: римский диалог" Лавров заявил, что западные партнеры намеренно избегают прямого диалога с Кремлем.

Глава МИД РФ вспомнил обвинения Финляндии и Норвегии в адрес России в помехах GPS на военных учений НАТО Trident Juncture.

Лавров подчеркнул, что претензии необходимо озвучивать в личной беседе, а не через журналистов.

"Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ", - подытожил свой эмоциональный спич дипломат.

Слушателей конференции аналогии Лаврова развеселили, его речь была воспринята смехом и аплодисментами.

Напомним, в Министерстве обороны Норвегии сделали официальное заявление относительно сбоя в работе системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture, обвинив российские спецслужбы.

Позже сбой работы GPS - это "недостатки в технике и недоработки у военнослужащих" НАТО.