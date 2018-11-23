Лавров сравнил политику Запада с супружеской изменой

Российский дипломат считает неэтичным предъявлять Москве обвинения посредством СМИ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался критически в отношении стран Запада, которые обвиняют Москву в тех или иных поступках через СМИ.
Как сообщает РИА Новости, время конференции "Средиземноморье: римский диалог" Лавров заявил, что западные партнеры намеренно избегают прямого диалога с Кремлем.
Глава МИД РФ вспомнил обвинения Финляндии и Норвегии в адрес России в помехах GPS на военных учений НАТО Trident Juncture.
Лавров подчеркнул, что претензии необходимо озвучивать в личной беседе, а не через журналистов.
"Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ", - подытожил свой эмоциональный спич дипломат.
Слушателей конференции аналогии Лаврова развеселили, его речь была воспринята смехом и аплодисментами.
Напомним, в Министерстве обороны Норвегии сделали официальное заявление относительно сбоя в работе системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture, обвинив российские спецслужбы.
Позже сбой работы GPS - это "недостатки в технике и недоработки у военнослужащих" НАТО.