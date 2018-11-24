Меркель рассказала, когда Украине "светит" членство в Евросоюзе - нардеп

Ангела Меркель / Reuters

Бундесканцлер Федеральной Республики Германия Ангела Меркель во время своего недавно визита в Киев заявила о том, что Украине "светит" членство в Евросоюзе через пять-восемь лет.

Такую информацию озвучил первый замглавы пропрезидентской фракции, "Блока Петра Порошенко", Игорь Кононенко в эфире телеканала "Прямой".

"Госпожа Меркель во время визита в Киев - а уровень Меркель как очень весомого европейского политика всем известен - впервые рассказала о примерном сроке. Звучал срок в 5-8 лет, которые надо пройти нашей стране, чтобы стать действительным членом ЕС. Еще раз подчеркну, что это впервые прозвучало от политика такого уровня", - сказал нардеп.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Меркель озвучила список реформ, которые она провела бы на посту премьер-министра Украины.