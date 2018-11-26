Кремль впервые прокомментировал события в Керченском проливе

Кремль / РИА Новости

Заход кораблей Вооруженных сил Украины в Керченский пролив стал "очень опасной провокацией", которая требует "особого разбирательства".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Вопрос будет рассматриваться в Совбезе (ООН) по инициативе России. Речь идет об очень опасной провокации, конечно, она требует особого внимания, особого разбирательства", - приводит агентство слова Пескова.

Развернутое заявление по сложившейся ситуации, по его словам, готовит российское министерство иностранных дел.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения на 60 дней, которое Верховная Рада рассмотрит на внеочередном заседании в понедельник. Россия в свою очередь запросила созыв экстренного заседания Совбеза ООН.